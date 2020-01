Thailand: Proteste gegen Regierung

Bangkok. In Thailands Hauptstadt Bangkok haben sich am Sonntag Tausende an einer regierungskritischen Laufdemonstration beteiligt. An dem »Lauf gegen die Diktatur« nahmen laut Organisatoren 13.000 Menschen teil. Bei einer zweiten Demonstration von Regierungsanhängern seien laut Veranstaltern ebenso viele Menschen gekommen. In Thailand ist seit einem Militärputsch 2014 der ehemalige General Prayut Chan-ocha an der Macht. (dpa/jW)