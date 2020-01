Nordirland: Neues Regionalkabinett

Belfast. Drei Jahre nach dem Zusammenbruch der Selbstverwaltung in Nordirland steht die neue Regionalregierung in Belfast. Beim ersten Treffen des Regionalparlaments am Sonnabend wurde Arlene Foster von der unionistischen DUP erneut zur Regierungschefin der britischen Provinz ernannt. Vizeregierungschefin wurde Michelle O’Neill von der irisch-republikanischen Sinn Féin. Beide genießen einen gleichwertigen Status an der Spitze der nordirischen Regierung. (dpa/jW)