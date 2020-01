FDP-Politiker: Mehrheit gegen Ramelow denkbar

Erfurt. Thüringens FDP-Landespartei- und Fraktionschef Thomas Kemmerich hat Mehrheiten gegen eine mögliche »rot-rot-grüne« Minderheitsregierung in Thüringen nicht ausgeschlossen. »Das kann man im parlamentarischen Verfahren nicht verhindern«, sagte er am Sonntag gegenüber dpa. Vertreter von Linkspartei, SPD und Grünen treffen sich am Montag zum ersten Mal mit jenen der CDU und der FDP. Kemmerich lehnte es erneut ab, sich dabei auf Grundsätze über den Umgang mit der AfD zu verständigen. (dpa/jW)