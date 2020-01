Beiderseitige Anerkennung von Waffenruhe in Libyen

Tripolis. Die UN-gestützte Regierung in Libyen akzeptiert die von der Türkei und Russland vorgeschlagene Waffenruhe. Der Chef der »Einheitsregierung« in Tripolis, Fajis Al-Sarradsch, teilte am Sonntag mit, die Waffenruhe gelte seit Mitternacht. Zuvor hatten bereits die Truppen des Warlords General Khalifa Haftar erklärt, sich an den Waffenstillstand halten zu wollen. Die Konfliktparteien warfen sich allerdings schon Minuten nach Inkrafttreten Verstöße gegen die Feuerpause vor. (AFP/jW)