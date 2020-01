»Hongkong – Einfallstor oder Verbindungsglied?« Vortrag von Eike Kopf (Marx-Engels-Forscher, Chinaexperte), Donnerstag, 9.1., 17 Uhr, Bürogebäude, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: »Mütter gegen den Krieg«

»Kein Platz für rechte Bürgerwehren – Nazis raus!« Essen-Steele ist kein Neonazikiez. Demo gegen rechts, Donnerstag, 9.1., 17.30 Uhr, Grendplatz, Essen. Veranstalter: »Aufstehen gegen Rassismus« (Essen)

»›Schnöde neue Welt‹: Zum Kulturbegriff der neuen Rechten«. Theater und andere Kultureinrichtungen werden zunehmend zur Zielscheibe rechter Eskalationsstrategien, um die gesellschaftliche Dialogfähigkeit zu zerstören. Vortrag von Carina Book (Politikwissenschaftlerin). Donnerstag, 9.1., 18 Uhr, »T-Stube« im »Pferdestall«, Uni Hamburg, Allende-Platz 1, Hamburg. Veranstalter: AStA der Uni Hamburg

»Rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr«. Vortrag von Sebastian Wehrhahn, aus der Reihe »Rechter Terror – Name it, Face it!« über Geschichte und Gegenwart rechten Terrors in Deutschland. Donnerstag, 9.1., 19 Uhr, »W 3«, Nernstweg 31–34, Hamburg. Veranstalter: W 3 – Werkstatt für internationale Kultur und Politik e. V.

»Rechte Siedler«. Dokumentation, Vortrag und Diskussion über Herkunft und Ideologie rechter Siedlungsbewegungen, die sich nach außen als harmlose Aussteiger mit Ökofassade geben. Donnerstag, 9.1., 20 Uhr, »Subversiv«, Bochumer Str. 138, Gelsenkirchen. Veranstalter: Antifa-Café Gelsenkirchen