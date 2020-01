Rotlicht: Staatsterrorismus

AP Photo/Aaron Favila In den Augen der Mehrheit der Weltbevölkerung der wohl schlimmste amtierende Staatsterrorist – Donald Trump (Protest vor der US-Botschaft in Manila, 6.1.2020)

Der Direktor der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, Volker Perthes, hat am vergangenen Freitag erstaunlich klare Worte zu dem Mord an Kassem Soleimani und mehreren weiteren iranischen und irakischen Militärs durch die Luftwaffe der USA gefunden. In den »Tagesthemen« befragt, ob der Angriff völkerrechtskonform gewesen sei, erläuterte Perthes: »Wenn es einen Kriegszustand gibt zwischen den USA und Iran, dann lässt sich auch die Tötung eines hohen Generals rechtfertigen. Wenn es keinen Kriegszustand gibt, würde man das als Staatsterrorismus bezeichnen, was hier stattgefunden hat.« Bekanntlich haben weder die Vereinigten Staaten noch Iran dem jeweils anderen Land den Krieg erklärt.

Terror – kriminelle Gewalt, die mit der Absicht ausgeübt wird, Furcht und Schrecken zu verbreiten und damit politische Ziele zu fördern – wird nicht nur von Einzelpersonen sowie von kleineren oder größeren Gruppen angewandt. Auch der Staat kann Terror verbreiten. Im Unterschied zu Einzelpersonen und Gruppen hat er heute das Recht, gewisse Formen der Gewalt zu verüben, wenn er dies vorher ankündigt, angemessen begründet und im Rahmen gewisser Regeln tut. Man spricht dann von Krieg. Führt ein Staat Terrorhandlungen durch, ohne dieses Regelwerk einzuhalten, dann hat man es mit Staatsterrorismus zu tun.

Staaten, denen Terrorismus vorgeworfen wird, werden in der politischen Öffentlichkeit gern als »Schurkenstaaten« bezeichnet. Ein prominentes Beispiel war lange Zeit Libyen. Es gab so manche Handlung libyscher Stellen, die als staatlicher Terror zu bezeichnen ist – so zum Beispiel der Schuss aus dem Gebäude der libyschen Botschaft am Londoner St. James’s Square, der am 17. April 1984 die britische Polizistin Yvonne Fletcher tötete, als sie am Rande einer Demonstration gegen Muammar Al-Ghaddafi ihrer Arbeit nachging. Ein weiteres Beispiel ist Iran. Um aus der Liste einschlägiger Taten eine herauszugreifen: Die Attentäter, die am 24. April 1990 Kazem Rajavi, den ehemaligen Botschafter Irans bei den Vereinten Nationen in Genf, auf offener Straße niederschossen, flohen anschließend in die diplomatische Vertretung Teherans in der Schweiz und wurden von dort in Sicherheit gebracht.

Eine Schwierigkeit liegt darin, dass der Vorwurf des Staatsterrorismus sich bestens zur Denunziation gegnerischer Staaten eignet. Entsprechende Vorwürfe werden deshalb oft auch ohne Beweis, zuweilen geradezu willkürlich erhoben – aktuell vor allem gegen Russland.

Dabei ist die Liste terroristischer Handlungen, die westliche Staaten und ihre Verbündeten zu verantworten haben, lang. Man muss gar nicht bis in die 1970er Jahre zurückgehen, als diverse lateinamerikanische Diktaturen Regimegegner zu Tausenden folterten, »verschwinden« ließen und ermordeten. Staatlicher Terror prägte die heiße Phase des »Antiterrorkriegs« ab dem Herbst 2001, als staatliche Stellen der führenden westlichen Mächte – auch Deutschlands – systematisch tatsächliche oder angebliche Dschihadisten aufgriffen, sie verschleppten, folterten und in einigen Fällen auch ermordeten, alles ohne gerichtliche Urteile, also außerhalb der Gesetze. Ein weiteres Beispiel wären die Drohnenmorde, denen – ebenfalls außergerichtlich, also illegal – Tausende zum Opfer gefallen sind, zuletzt mehrere iranische und irakische Militärs vor knapp einer Woche am Flughafen in Bagdad. Die Liste ließe sich verlängern.

Im Westen schweigt man meist von diesen Dingen. Staatsterroristen, das sind immer die anderen. Wenn nun also die USA, deren Präsident Donald Trump nicht ausschließen will, aus Gründen der Vergeltung auch iranische Kulturstätten zu bombardieren, und damit ganz offen mit einem Kriegsverbrechen droht, zu einer offenen Form des Staatsterrorismus übergehen, zeigt das deutlich, worauf die Zeichen stehen: Sie stehen auf Krieg.