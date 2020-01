ARTE France/Christine Plenus Sandra (Marion Cotillard) und Fußballtrainer Timur (Timur Magomedgadzhiev): »Zwei Tage, eine Nacht«

Stationen

Papst Franziskus. Reformer?

Eine gute Frage im Titel. Oder ist er nur die linke Seite des horizontalen Kreuzbalkens in Ergänzung zum Reaktionär Ratzinger? Wäre ja kein dummer Move des Vatikans. Seit 2013 ist Papst Franziskus im Amt. Vom ersten Tag an richteten sich große Erwartungen an den ersten Nichteuropäer an der Spitze der katholischen Kirche. Gerade in Deutschland hofften viele Gläubige auf grundlegende Veränderungen wie eine Lockerung des Zölibats oder eine stärkere Rolle der Frauen in der Kirche. Und viele Katholiken fragen sich, was aus dem Elan der Anfangszeit geworden ist.

BR, 19 Uhr

Zwei Tage, eine Nacht

Toller Film, ansehen! Die Firmenleitung hat beschlossen, der depressiven Sandra zu kündigen und lässt fieserweise die Belegschaft darüber abstimmen. Bei Zustimmung erhalten alle vom Chef eine Bonuszahlung. Sandra will um ihren Job kämpfen, verlangt eine zweite Abstimmung und sucht vorher Kollegen privat auf. Tatsächlich ist das Ergebnis der zweiten Abstimmung ein anderes, und Sandra könnte ihre Arbeitsstelle behalten. B/F/I 2014.

Arte, 22.10 Uhr

Über Leben in Demmin

Wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs ereignete sich in der vorpommerschen Stadt Demmin eine absehbare Angelegenheit: Hunderte Einwohner nahmen sich zwischen dem 30. April und dem 4. Mai 1945 das Leben. Die antisowjetische Nazipropaganda zeigte Wirkung. Heute nutzen Neonazis die Vorfälle für entsprechende Hetze. Was Einheimische dazu sagen? Wir werden sehen. D 2017.

Das Erste, 22.45 Uhr

McMafia

Die russische Familie des Exmafiabosses Dimitri Godman lebt seit zehn Jahren in London im Exil. Sohn Alex ist Investmentbanker und gerät in Schwierigkeiten, als das Gerücht aufkommt, er würde illegale Geschäfte mit Russland betreiben. Das RBB-Fernsehen zeigt die achtteilige britisch-US-amerikanische Fernsehserie ab 8.1. jeweils am Mittwoch abend. Sie beruht auf dem lesenswerten gleichnamigen Buch von Misha Glenny. Besser als »Babylon Berlin«, dessen erste Staffel vorher im Programm läuft. GB/USA 2018.

RBB, 23.30 Uhr