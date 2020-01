Mai, Schubert, Tucholsky

Gabriele Senft Verzeihung, sehen Sie Fußball? (Helga Schubert 1983)

Kein Geringerer als der sowjetische Regiealtmeister Sergej Gerassimow holte 1980 die 20jährige Schauspielstudentin Ulrike Kunze, die wir seit Ende der 80er Jahre als Ulrike Mai kennen, vor die Kamera. In der opulenten Tolstoi-Verfilmung »Peters Jugend« spielte sie Anna Mons, die Geliebte des Zaren. Nach Theaterverpflichtungen in Magdeburg und Halle trat Ulrike Mai, die mit ihrem Kollegen Jürgen Mai verheiratet ist, bis zum Ende der DDR noch in mancherlei Film- und Fernsehrollen auf, darunter mehrfach im »Polizeiruf 110« – und das bis 2003. Rollen in Serien wie »Für alle Fälle Stefanie« und »Verliebt in Berlin« ließen sie zu einer weithin beliebten Schauspielerin werden, die sich in den letzten Jahren wieder stärker dem Theater verschrieben hat und am Montag 60 wurde.

Den 80. beging gestern die bei Schwerin lebende Autorin Helga Schubert, die seit den 60er Jahren fein beobachtete Frauengeschichten aus dem DDR-Alltag erzählte. Dreimal konnte Christine Schorn in Schubert-Verfilmungen brillieren, in »Heute abend und morgen früh« (1980), »Die Beunruhigung« (1982) und »Verzeihung, sehen Sie Fußball?« (1985). Schubert wurde in der DDR mit dem Heinrich-Greif- und dem Heinrich-Mann-Preis, später mit dem Hans-Fallada-Preis ausgezeichnet. Für ihre aufklärerische Kurzprosa könnte ihr auch der Kurt-Tucholsky-Preis gut stehen.

»Politik kann man in diesem Lande definieren als die Durchsetzung wirtschaftlicher Zwecke mit Hilfe der Gesetzgebung.« Das ist so ein hellsichtiger Satz, den Kurt Tucholsky vor genau 100 Jahren in der Weltbühne schrieb. Der Spötter und politische Aufklärer der Weimarer Republik findet sich nach wie vor in der Spitzengruppe der meistzitierten deutschen Literaten und führt sie oft auch an. Kein Wunder, dass sein morgiger 130. Geburtstag allenthalben den Anlass für literarische Erinnerungen bietet. So veranstaltet die Kurt-Tucholsky-Bibliothek in Berlin-Prenzlauer Berg einen Aktionstag, bei dem die Kabarettistin Jane Zahn und der Klangkünstler Hans-Karsten Raecke aus Rheinsberg – sekundiert von unserem Autor F.-B. Habel – ein musikalisch-literarisches Programm bieten.

Außerhalb des deutschsprachigen Raums ist Tucholsky, der 1935 im schwedischen Exil starb, weniger bekannt. Immerhin wurden einige seiner Texte ins Französische und Polnische übersetzt. Besonders hervorzuheben ist der Verlag Berlinica Publishing, der schon ein halbes Dutzend Bücher von und über Tucholsky in Englisch herausbrachte und den Geburtstag am Freitag in der Galerie Kurt-Kurt in der Lübecker Straße 13 in Berlin-Moabit begehen wird. Warum gerade dort? In diesem Haus kam der Schriftsteller vor genau 130 Jahren zur Welt.