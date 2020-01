Nachschlag: Gegen den Terror

Alice Seeley Harris/ANTI SLAVERY Bis heute sehen sich Europäer in ihrer neokolonialen Ideologie als frei und individuell, die Menschen des Trikont dagegen als bloße Masse (Archivbild)

Noch immer ist die »dritte Welt« dem neokolonialen Terror der kapitalistischen Länder ausgesetzt, wie der Blick auf die Lage im Mittleren Osten bestätigt. Solange es aber nicht gelingt, die imperiale Gewalt insbesondere der USA zu brechen, werden auch andere drängende Probleme – wie nicht zuletzt die ökologischen – ungelöst bleiben. Das Verdienst der dreiteiligen Arte-Dokumentation »Entkolonisieren« ist, dass sie viele weithin unbekannte Details aus der Geschichte des Widerstands gegen die Arroganz und Gier des »weißen Mannes« anführt: Wer wusste zum Beispiel, dass das kleine Haiti das erste Land war, das sich befreien konnte – von der Herrschaft des »revolutionären« Frankreichs? Dass am Indischen Unabhängigkeitskrieg von 1857 an vorderster Front eine Frau beteiligt war, die Maharani Lakshmibai? Oder dass Marokko, heute eine reaktionäre Monarchie, einmal eine Schlüsselrolle bei der Überwindung der kolonialen Weltordnung einnahm? Was nur am Rande vorkommt: die Bedeutung von Russland und China. (jt)