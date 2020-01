Ostbeauftragt

Literaturkritiker Wilfried F. Schoeller ist am Montag im Alter von 78 Jahren in Berlin gestorben, wie seine Familie am Dienstag mitteilte. Ab 1972 war der Germanist und Historiker als Literaturredakteur beim Hessischen Rundfunk vor allem für das Werk ostdeutscher Autoren wie Franz Fühmann, Wolfgang Hilbig, Volker Braun oder Christa Wolf zuständig. Schoeller schrieb Bücher über Alfred Döblin und Michail Bulgakow, verwaltete den Nachlass von Oskar Maria Graf. 1990 erhielt er den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik. Zuletzt kuratierte er Ausstellungen zu den Autoren Hubert Fichte und Warlam Schalamow. (dpa/jW)