Neue US-Truppen in Litauen eingetroffen

Vilnius. In Litauen sind neue sogenannte rotierende Einheiten der US-Armee zur Stärkung der NATO-»Ostflanke« eingetroffen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius kamen am Montag die ersten von insgesamt 500 US-Soldaten in dem baltischen EU- und NATO-Staat an. Weitere Militärs und die Ausrüstung der Truppen – darunter »Abrams«-Kampfpanzer und »Bradley«-Schützenpanzer – sollen in den kommenden Wochen folgen. Die Einheiten sollen im Rahmen des US-Einsatzes »Atlantic Resolve« zu Übungszwecken bis zum Frühjahr 2020 auf dem Militärstützpunkt Pabrade stationiert werden. (dpa/jW)