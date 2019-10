London: Queen eröffnet Parlament nach Pause

London. Mit viel Pomp hat die britische Königin Elizabeth II. nach einwöchiger Pause das Parlament in London wiedereröffnet. Die Queen stellte am Montag das Programm der Regierung von Premierminister Boris Johnson vor und erklärte, die Umsetzung des EU-Austritts am 31. Oktober habe für London »Priorität«. Mit dem Verlesen der Regierungserklärung eröffnet die britische Monarchin traditionell das Parlament nach der Herbstpause. »Es war immer die Priorität meiner Regierung, den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU am 31. Oktober sicherzustellen«, zitierte die Königin aus Johnsons Regierungsprogramm. Das Kabinett wolle eine »neue Partnerschaft« mit der EU, die auf »freiem Handel und freundschaftlicher Kooperation« basieren solle. (AFP/jW)