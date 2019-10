Explosion in Essen: Polizei sucht Ursachen

Essen. Nach einer Explosion in einem Essener Mehrfamilienhaus mit zwei Toten haben Brandermittler der Polizei die Suche nach den Ursache der Verpuffung vom Freitag nachmittag aufgenommen. Zudem soll ein unabhängiger Brandsachverständiger in den kommenden Tagen den Unglücksort untersuchen, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Eine Obduktion der Leichen soll ebenfalls Klarheit über die genaue Todesursache bringen. (AFP/jW)