»MH 17«: Untersuchung gegen Ukraine gefordert

Den Haag. Das niederländische Parlament hat eine Untersuchung gefordert, um die Rolle der Ukraine bei der Katastrophe von Passagierflug »MH 17« offenzulegen. Die Regierung solle klären, warum Kiew damals den Luftraum über dem umkämpften Osten des Landes nicht für zivile Flugzeuge gesperrt hatte, beschloss die Zweite Kammer des Parlaments am Dienstag abend in Den Haag einmütig. Die Boeing der Malaysia Airlines war im Juli 2014 über der Ostukraine von einer Luftabwehrrakete vom Typ »Buk« abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord wurden getötet, die meisten von ihnen kamen aus den Niederlanden. (dpa/jW)