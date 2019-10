»›Der zweite Anschlag‹ – Rassistische Gewalt in Deutschland. Eine Anklage der Betroffenen.« Filmvorführung in Anwesenheit der Regisseurin Mala Reinhardt. Heute, 8.10., 19 Uhr, »Freiraum Dachau«, Brunngartenstr. 7, Dachau. Veranstalter: Freiraum e. V.

»People vs. Parliament: Die Brexit-Strategie des britischen Rechtspopulismus«. Referent: Fabian Frenzel (Professor für Political Economy of Organisation an der Universität Leicester in Großbritannien). Heute, 8.10, 19 Uhr, Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin. Kosten: 2 Euro. Veranstalter: Helle Panke e. V.

»Westemigranten. Deutsche Kommunisten zwischen USA-Exil und DDR«. Buchvorstellung und Gespräch mit Autor Mario Keßler, Moderation: Annette Leo. Heute, 8.10., 20 Uhr, Literaturforum im Brecht-Haus, Chausseestr. 125, Berlin. Kosten: 5/3 Euro. Veranstalter: Gesellschaft für Sinn und Form e. V.

»Fidel Castro«. Der Autor Volker Hermsdorf schildert die Herausbildung der politischen Persönlichkeit Fidel Castros, der zugleich Visionär, pragmatischer Revolutionär, Stratege und Staatsmann war. Mittwoch, 9.10., 18.30 Uhr, Thalia-Buchhandlung »Galerie Roter Turm«, Neumarkt 2, Chemnitz. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung (Sachsen)

»Ihr kriegt uns hier nicht raus«. Dokumentarfilm über die Besetzung der »Flora« vor 30 Jahren, anschließend Gespräch mit Filmemacher Achim Buttmann. Mittwoch, 9.10., 20 Uhr, »Rote Flora«, Achidi-John-Platz 1, Hamburg. Veranstalter: »Rote Flora«