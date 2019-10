est Quark/ZDF »Cholesterin, der große Bluff«? Pathologe Kilmer McCully weiß mehr

Cholesterin, der große Bluff

Die Pharmaindustrie und die »Medizinkritik« – man muss immer aufpassen, woher das eine oder das andere kommt. Hier scheinen wir es mit einer seriösen Quelle zu tun zu haben, immerhin läuft diese Doku auf Arte. Worum geht’s? Ein hoher Cholesterinspiegel ist nach landläufiger Auffassung Ursache etlicher Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 50 Jahren hält sich diese These, obwohl es anderslautende Forschungsergebnisse gibt. Was die besagen und wieso Pharma- bzw. Nahrungsmittelindustrie mauern: Wir erfahren es hier.

Arte, 20.15 Uhr

Inglourious Basterds

Wie der neue Tarantino wohl so ist? Dafür muss man ins Kino. In der Glotze läuft dieser olle Streifen, der für einige der erste seiner eher mäßigen, wenn nicht schlechten Filme ist (der schlechteste war bislang der Schneewestern »The Hateful 8«). Immerhin ist die Anfangssequenz, die den Wiener Schauspieler Christoph Waltz in Hollywood berühmt machte, ziemlich genial. Der spielt den SS-Mann Landa auf seine typische Art, die damals noch neu und unfassbar war. Inzwischen hat man auch Waltz entzaubert. Kriegsgroteske mit Happy- End, das leider nicht der Wirklichkeit entspricht. Mit zahlreichen Quotendeutschen in den Nebenrollen. USA 2009.

Nitro, 22 Uhr

Wie wir morgen Liebe ­machen – Sexualität und Erotik im digitalen Zeitalter

Virtuelle Erotik im Internet, Onlinedating, Tele-Sex-Spielzeuge für zwei – die Spielarten der Liebe sind heute vielfältiger als wahrscheinlich je zuvor. Tinder, Parship, Polyamorie, Mingles … Es gibt nichts, was es nicht gibt. Die neuen digitalen Möglichkeiten in Verbindung mit dem neoliberalen Hyperkapitalismus machen die Liebe, wie wir sie noch von früher kennen, kaputt. Das ist keine gewagte These mehr, sie ist u. a. von der Soziologin Eva Illouz aufs Beste dargestellt worden. Auch die Publizistin Antje Schrupp sagt: Datingplattformen eröffnen einen unendlichen Pool an Liebessuchenden. Dabei steht das Prinzip des »passenden Partners« der romantischen Liebe entgegen.

3sat, 23.15 Uhr

Jerks

Keine Ahnung, ob das wirklich gut ist. Die Werbung, die die beiden Hauptprotagonisten für die Telekom gemacht haben, war eher nervtötend. Aber um das Nervabtöten geht es wohl auch in dieser Serie, in der sich die in die Jahre gekommene, jung-freche Abteilung Spaß aus Deutschland in der Hauptsache über sich selbst lustig macht. Christian Ulmen und Fahri Yardim starten in die dritte Staffel, es gibt zahlreiche Gastauftritte, u. a. von Volker Lechtenbrink und Marcel Reif. Nun denn.

Pro 7, 23.30 Uhr