Nordkorea bricht Atomgespräche ab

Stockholm. Nordkorea hat die Atomverhandlungen mit den USA am Wochenende wenige Stunden nach ihrer Wiederaufnahme abgebrochen und vorerst neu Gespräche ausgeschlossen. Der nordkoreanische Chefunterhändler bei den Beratungen mit den USA, Kim Myong Gil, warf am Samstag abend in Schweden den USA Unbeweglichkeit vor, das US-Außenministerium widersprach dieser Einschätzung. Delegationen beider Seiten waren am Samstag auf Arbeitsebene zusammengekommen. Es war das erste formelle Treffen beider Seiten, seit US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un im Juni einen Neubeginn vereinbart hatten. (dpa/Reuters/jW)