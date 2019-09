»Die Gewerkschaftsschule Bernau 1947–1990 – Zeitzeugen erzählen«. Film von Elefteriya Yuanidis (90 Min., 2017). Heute, 27.9., 19 Uhr, Geschäftsstelle der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Dortusstr. 53, Potsdam. Veranstalter: RLS (BB)

»Zehn Jahre Permakultur in Kenia«. Vortrag und Diskussion mit Philip Munyasia vom Projekt OTEPIC (Organic, Technology, Extension and Promotion of Initiative Centre) über nachhaltige Landnutzung und Lebensweise und ein Modell für viele Regionen der Welt. Heute, 27.9., 19.30 Uhr, Allerweltshaus, Körnerstr. 77-79, Köln. Veranstalter: Allerweltshaus e. V.

»›Out of the Loop‹ – Automatisierte Waffensysteme – Wo stehen wir?!« Infoveranstaltung mit Norbert Schepers (Politikwissenschaftler). Sonnabend, 28.9., 10 Uhr, EIZ – Europäisches Integrationszentrum Rostock, Mühlenstr. 9 (Zugang über Grubenstr.), Rostock. Veranstalter: »Aufstehen« (Mecklenburg-Vorpommern)

»Spuren der Novemberrevolution und der Weimarer Republik«. Historischer Rundgang durch Gotha mit Matthias Wenzel. Sonnabend, 28.9., 14 Uhr, Treffpunkt am Stadtmodell vor dem Alten Rathaus, Hauptmarkt 1, Gotha. Veranstalter: Komm Pott Pora e.V.

»Gegen die Privatisierung des Wassers in Chile«. Gespräch mit dem chilenischen Aktivisten Rodrigo Muncada Cabrera. Sonnabend, 28.9., 19 Uhr, Chile-Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e. V., Jonasstr. 29, Berlin. Veranstalter: Bloque Latinoamericano Berlin, Chile-FG Salvador Allende e. V.