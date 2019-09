Wüste Filmproduktion/arte Referendar Daniel und Lebenskünstlerin Juli auf Reisen: »Im Juli«

Landgasthäuser ­»Alpenseen«: Ostallgäu

Das Allgäu ist, wie leider viele besonders schöne Gegenden, politisch ein wenig angebräunt, aber davon wird hier wohl, wenn überhaupt, nur in bezug auf Soße die Rede sein. Also erst mal stärken: Schweinefilet mit Breznkruste und Pastinakenpüree, Schweinebauch mit Variationen vom Rotkohl, Zwetschgendatschi, Almochs mit Wildkräutern, Lammbraten aus der Keule mit Speckbohnen und Rosmarinkartoffeln.

BR, 19.30 Uhr

Re: Streiken fürs Klima

Europas Schülerbewegung wächst

Die 16jährige Greta Thunberg hat im Kampf gegen den Klimawandel eine weltweite Bewegung begründet, die sich immer stärker vernetzt, professionalisiert und europaweit an Einfluss gewinnt. Die Schüler suchen nach neuen Protestformen, um mehr Druck auf die Politik auszuüben. Denn den Erwachsenen trauen sie beim Klimaschutz nicht mehr. Sie sollten aber bei etlichen von ihnen mit allem rechnen, wenn es darum geht, eventuelle Radikalisierungen in Sachen Eigentumsfrage niederzuschlagen.

Arte, 19.40 Uhr

Im Juli

Der Hamburger Lehramtsreferendar Daniel hat sich gerade unsterblich verliebt, da verlässt seine Herzdame die Stadt. Daniel reist ihr hinterher, quer durch Osteuropa bis nach Istanbul. Ihm zur Seite ist die attraktive Anhalterin Juli, die bereits seit ihrem ersten Treffen ihre Gefühle für Daniel verheimlicht. Unterwegs kommt es zu einigen Turbulenzen und stürmischen Auseinandersetzungen. Guter Film – mit den typischen Halbgarheiten des deutschen Films. D/TUR 2000. Regie: Fatih Akin.

Arte, 20.15 Uhr

Cowboy

Um Abwechslung in sein tristes Dasein als Hotelangestellter zu bringen und um eine Dame zu beeindrucken, schließt sich der Städter Frank Harris einer Gruppe von Viehtreibern an. Tom Reese, der Chef der Cowboys, nimmt ihn unter seine Fittiche. Dadurch lernt der sensible Frank eben soviel über die harte Realität des vermeintlich romantischen Cowboylebens wie Rauhbein Reese über menschliche Gefühle. USA 1958. Mit Glenn Ford und einem sehr jungen Jack Lemmon.

BR, 22.55 Uhr