Man wird nur einmal 70

Xinhua/AP/dpa Fünf plus zwei mit einer Null hinten dran – Bilderrätsel aus Chengdu

In der Forschungs- und Zuchtstation für Große Pandas in Chengdu im Südwesten Chinas wurde der 70. Geburtstag der Volksrepublik am Dienstag mit der Drapierung von sieben Jungtieren recht feierlich begangen. Insgesamt erblickten in diesem Jahr in Chengdu bereits neun dieser drolligen Bambusfresser mit einer Schwäche für Hackfleisch das Licht der Welt. Alle überlebten die ersten Wochen und Monate, auch der leichteste jemals geborene Panda, der nur 42,8 Gramm wog. Die wohl auch wegen ihrer sexuellen Enthaltsamkeit weithin geschätzten Bären werden seit den 60er Jahren im Rahmen der sogenannten Pandadiplomatie an Zoos auf der halben Welt verliehen, erfreuen sich aber auch in China einiger Beliebtheit. Die Station in Chengdu rechnet in diesem Jahr mit mehr als neun Millionen Besuchern. (Xinhua/jW)