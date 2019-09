Mindestens 20 Tote nach Erdbeben in Indonesien

Jakarta. Bei einem schweren Erdbeben im Osten von Indonesien sind am Donnerstag mindestens 20 Menschen getötet worden. Mindestens hundert weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte die nationale Katastrophenschutzbehörde. Rund 2.000 Menschen seien von ihren Wohnorten in Sicherheit gebracht worden. Der Erdstoß ließ den Angaben zufolge am Morgen die Inselgruppe der Molukken erbeben. Er hatte die Stärke 6,5. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, Menschen rannten in Panik auf die Straßen. (AFP/jW)