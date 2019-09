Netanjahu soll neue Regierung bilden

Tel Aviv. Die rechtskonservative Likud-Partei des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu strebt eine Einheitsregierung mit »gleichwertigen Partnern« an. Er spreche sich damit für den Vorschlag von Präsident Reuven Rivlin aus, sagte Jariv Levin, Vertreter des Likuds bei den Koalitionsverhandlungen, dem Nachrichtensender Kan am Donnerstag. Gut eine Woche nach der Wahl in Israel hatte Rivlin dem bisherigen Premier Netanjahu am Mittwoch abend den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Netanjahu erhielt ihn, weil er 55 Empfehlungen von Abgeordneten für das Amt des Ministerpräsidenten hatte, Gantz dagegen nur 54. (dpa/jW)