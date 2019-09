Bundesweit Warnstreiks von Reinigungskräften

Frankfurt am Main. Am Mittwoch sind bundesweit Hunderte Reinigungskräfte in den Warnstreik getreten. Zu der Arbeitsniederlegung aufgerufen hatte die Gewerkschaft IG Bauen, Agrar, Umwelt, die damit den Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde am 30. September erhöhen will. Ende Juli hatten etliche Unternehmen die alten Tarifverträge gekündigt und dafür Kontrakte »mit massiven Verschlechterungen« vorgelegt, so die Gewerkschaft. Sollte auch die neue Verhandlungsrunde ergebnislos bleiben, steuere die Branche auf einen Arbeitskampf zu, hieß es. (jW)