SPD-Beauftragtem ist Partei zu links

Berlin. Der Unternehmer und Investor Harald Christ (SPD) gibt seinen Posten als Mittelstandsbeauftragter seiner Partei auf. Das habe er am Mittwoch den kommissarischen Parteivorsitzenden mitgeteilt, bestätigte ein SPD-Sprecher. Einem Bild-Bericht vom Mittwoch zufolge gab Christ als Grund für den Rücktritt an, dass er den aktuellen Kurs seiner Partei nicht teile. »Die SPD positioniert sich immer weiter nach links, das macht es für mich schwierig, die Inhalte zu vertreten«, zitierte das Blatt online aus seinem Rücktrittsschreiben. 2009 hatte SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier, heute Bundespräsident, Christ in sein »Schattenkabinett« als möglichen Wirtschaftsminister aufgenommen. (dpa/jW)