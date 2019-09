»Hannibal« verlässt Bundeswehr

Berlin. Der Mitbegründer des Uniter e. V., André S., scheidet aus der Bundeswehr aus. S., der lange im Kommando Spezialkräfte (KSK) eingesetzt war und sich den Decknamen »Hannibal« gab, beendet den Dienst am 30. September. Dann laufe seine Verpflichtung als Zeitsoldat aus, sagte der Unteroffizier laut dpa-Bericht vom Mittwoch auf Nachfrage. Uniter ist eine Vernetzungsorganisation für ehemalige Polizisten, Soldaten und Spezialkräfte. S. war in den Blick von Behörden geraten, nachdem der Offizier und mutmaßliche Rechtsterrorist Franco Albrecht wegen einer auf dem Flughafen Wien versteckten Waffe 2017 aufgeflogen war. Es gab eine Durchsuchung beim KSK und in Privathäusern. Wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verhängte das Amtsgericht Böblingen gegen S. eine Geldstrafe, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag mitgeteilt hatte. (dpa/jW)