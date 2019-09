Apropos Wiglaf

Die beste aller uns bekannten Zeichnungen Wiglaf Drostes hängt noch bis morgen abend in der Ausstellung »Beim Bier mit Rattelschneck« in Berlin-Mitte. Anders als die meisten Blätter der Leistungsschau des Cartoonisten steht sie nicht zum Verkauf. Den Besuch der Finissage in der Kellerbar des Schauspielers Andreas Lechner ist sie allemal wert. Los geht es für die Freunde hintersinniger Albernheiten am Sonnabend, 19 Uhr, Torstraße 218. Der Meister selbst wird eine Rede halten. (jW)