Das Leben vor dem Tod

King Fümm/Montage jW Ehrt das Leben (und bombardiert Bayreuth): Der König des Kalauers, Wiglaf Droste

Über den jüngst verstorbenen Wiglaf Droste wurde so viel – und so viel Treffendes – geschrieben, dass es für den Rezensenten wahrlich keine einfache Übung ist, dem nun noch etwas hinzuzufügen. Doch es gibt einen guten Anlass. Klaus Bittermann hat in der Edition Tiamat unter dem herrlich doppeldeutigen Titel »Die schweren Jahre ab dreiunddreißig« eine Sammlung mit Droste-Texten herausgegeben, Friedrich Küppersbusch hat das Vorwort beigetragen. Und wie das bei einer solchen Auswahl ist, wird man als Droste-Kenner einiges vermissen, was man gerne noch einmal gelesen hätte, und sich über einiges freuen, was man fast schon wieder vergessen hatte. Und wer Droste noch nicht kennt, kann hier erste Leseerfahrungen mit einem Meister der kleinen Form machen – von der Beschreibung des ganz normalen Wahnsinns einer ostwestfälischen Familienfeier über Glanz und Elend der Alkoholresistenz und die Nützlichkeit der Berliner Mauer bis zum Aufruf zur Bombardierung der Schäferhundebesitzerkulturhochburg Bayreuth durch die israelische Luftwaffe. Man muss es selbst lesen, man kann Droste nicht nacherzählen. Zu ungewöhnlich ist seine Sprache, zu charmant die nebenher eingestreuten Pointen. Das aber gibt Gelegenheit, doch grundsätzlicher über Droste nachzudenken.

Zunächst seine Sprache. Geradezu allergisch reagierte Droste auf das phrasenhafte Gewäsch, das auch all jene verbreiten, die es besser wissen müssten, weil sie beispielsweise beruflich mit Sprache zu tun haben. »Der natürliche Feind der Sprache ist der Journalist«, folgerte Droste. Abgegriffene Metaphern, schiefe Vergleiche, von jeglichem Sinn befreite Schlagwörter, all dem galt seine ungeteilte Verachtung. Allzu gern hätte man gelesen, was Droste wohl zur »klaren Kante« geschrieben hätte, dem neuesten Hit des Politikersprechs. Doch mit dem Befund einer durch eine dumme Gesellschaft dumm gewordenen Sprache wollte er sich nicht begnügen, er wollte etwas entgegensetzen – und konnte es vor allem auch. »Sprachkritik, die nur recht haben will, ist uninteressant«, schrieb Droste. »Man soll kein Rechthaber der Sprache sein, sondern ihr Liebhaber. Und also das unverbindliche und hässliche Vokabular meiden und das schöne, bildhaft sprechende, treffende suchen oder erfinden.« Auf dieser Suche schreckte er vor scheinbar abwegigen Neuschöpfungen und dialektalen Idiomen ebensowenig zurück wie vor Kalauern. So war sein Wort des Jahres 2006 der »Trittbrettficker«, eine spontane Eingebung im Geiste der Gesellschaft gegen deutsche Sprache. Und Marcel Reich-Ranicki bezeichnete er als »Elefanten im Paul-Celan-Laden«.

Drostes Texte zeigen, dass das Bessere schon dort beginnt, wo man das Vernunftlose unterlässt – in der Sprache wie im Leben. Auf den moralischen Kuhhandel, den das geistlose Bürgertum zu jeder Zeit betrieb, wollte er sich nie einlassen. Der Lichterkettenmoralismus des Tutgut-Aktionismus war ihm, wie jedem vernünftigen Menschen, ein Greuel. »Wer sich mit der Selbstverständlichkeit, dass er das Anzünden und Totschlagen von fremden Menschen scheußlich findet, im Brustton des eigenen notorischen Gutseins auf die Straße stellt, muss jedes Gespür für Peinlichkeit verloren haben«, schrieb Droste. Dieser Satz ist zutiefst moralisch, gerade indem er sich gegen den Ausverkauf des Moralischen verweigert. Das Selbstverständliche zu tun und das Schändliche zu lassen, auf diese so einfache wie kaum beherzigte Lehre zielen viele seiner Texte. Durch sie alle klingt der Aufruf, sich den miesen Umständen nicht widerstandslos anzupassen, also nicht vorauseilend den Verzicht auf alles Gute, Schöne und Wahre zu predigen.

Droste nämlich glaubte an ein Leben vor dem Tod. Nicht ausstehen konnte er hingegen alles »Gläubische«, wie er es nannte, das immerwährend auf später vertröstet, um den Verzicht zu rechtfertigen. Er ehrte das Leben, die Liebe und die Kunst. »Die Liebe wie das Dasein überhaupt / Verdienen, dass man an sie glaubt«, schrieb der von Droste bewunderte Peter Hacks. Droste war ein wahrhaft Moderner, der wusste, dass die Aufgabe des Menschen in einer Welt ohne Götter nicht geringer geworden ist. Deswegen braucht es Kunst, erst recht die gute. Das »gottlose Gebet der Poesie«, wie Ernst Bloch es nannte, weist den Weg aus der Vorgeschichte zur Utopie. An dieser hat auch Wiglaf Droste gearbeitet, mit seinen Texten, den kleinen Einwürfen mit großer Absicht, die man immer wieder lesen kann und sollte.