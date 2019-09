Wenn du Buddha triffst

Issei Kato/REUTERS Sinnbild von Wandel und Vergänglichkeit: Man steigt nie zweimal in den gleichen Fluss

Mitten in der »Altstadt« von Seoul. Wolkenkratzer, moderne Architektur, Hügellandschaft, unzählige Autos, die in der Sonne grellorangefarben wirkenden Taxis. Höfliche Männer, selbstbewusste Frauen, bunte LED-Wände mit viel Reklame für Altersheime (denke ich), der mächtige, still dahinfließende Fluss Hangang. Geruhsamkeit. Für einen Berliner wie mich eine seltsam nichtnervöse Stimmung. Eigenartig, denn ich befinde mich in der viertgrößten Wirtschaftsregion der Welt. Die Altstadt ist im Grunde eine Neustadt. Indes: »Was alt war, wird wieder alt sein, eines jungen Tages.« So steht es auf einer Plakatwand.

Zu Abend gegessen mit Zen-Meister Subul, einem der bedeutendsten buddhistischen Mönche des Landes. Cathy flüstert mir ins Ohr: »Man muss normalerweise sechs Jahre auf einen Termin bei ihm warten, aber wir sind eng mit ihm befreundet, und immer, wenn wir aus Los Angeles hierherkommen, treffen wir uns.« Während der Unterhaltung sagt Meister Subul, dass der Mensch Regeln braucht, um sich beschränken und in Harmonie mit anderen und sich leben zu können. »Regeln machen frei«, sagt er. Ich widerspreche und stelle fest, dass mich die neuere europäische Geschichte leider gelehrt hat, dass der Mensch jede Regel zerstört und nicht bereit ist, in Harmonie mit anderen zu leben. Meister Subul: »Schau nicht auf die Dunkelheit, sonst wirst auch du dunkel.« Dann faltet er die Hände, sieht mir in die Augen und fragt mich, ob ich an Gott glaube. Meine Antwort scheint ihn nicht zu verblüffen: »Nein, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht mal an den Menschen.« Dann ist es an mir, ihm dieselbe Frage zu stellen: »Glaubst du an Gott?« Er bejaht und spricht den unglaublichen Satz: »Gott wurde zu einem bestimmten Zweck erschaffen.« Ich versichere ihm, dass ich mich für ihn freue, dass er diesen Glauben an Gott hat und dass mir das sehr tröstlich erscheint. Meister Subul hebt den Finger: »Ein alter chinesischer Zen-Meister sagte mal: ›Wenn du Buddha auf der Straße triffst, dann töte ihn.‹ Er hat damit gemeint, dass du selbst Buddha bist, nicht irgend jemand, den du auf der Straße treffen kannst.« Sein gütiger Blick trifft den meinen. »Gott ist in dir«, insistiert er, »du selbst bist Gott.« Kurz nach dieser Unterhaltung im Kintex-Center die erste Probe für das bevorstehende Konzert. Marias Stimme erfüllt die nüchterne Halle.

Nachts laufe ich durch ein leeres Seoul. Ab und zu ein Auto. Dem Berliner in mir fällt auf, dass ich den ganzen Tag nicht einen einzigen Menschen mit Hund gesehen habe. Die Werbetafeln schicken ihre Botschaften ins Nichts und erhellen den asiatischen Himmel über einem geteilten Land. 1981 schrieb ich über den Zustand in Deutschland: »Der Himmel ist immer noch geteilt, und die Hoffnung fiel in die Spalte zwischen den Hälften.« Ich hoffe sehr, dass die Teilung Koreas bald überwunden sein wird. Die Menschen hier wünschen es sich von Herzen.