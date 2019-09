Klimapaket: Bahn erhält Wachstumsschub

Berlin. Die Bahn erwartet vom Klimapaket der Regierung den größten Wachstumsschub in ihrer 180jährigen Geschichte. Bis 2030 werde man insgesamt 20 Milliarden Euro zusätzlich bekommen, sagte Konzernchef Richard Lutz am Sonntag auf einer Pressekonferenz. »Wir spielen nun voll auf Angriff und Ausbau.« Elf Milliarden Euro sollen allein als Zuschuss in das Eigenkapital des finanziell angeschlagenen Unternehmens fließen, was bei den Konkurrenten auf scharfe Kritik stieß. Die Mehrwertsteuersenkung für Tickets soll an die Kunden weitergegeben werden, so dass die Fahrkarten im Fernverkehr um zehn Prozent billiger würden. (Reuters/jW)