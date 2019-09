Anscheinend sollen sich die Wogen erst ein bisschen glätten. Der mit Belästigungsvorwürfen konfrontierte spanische Opernsänger Placido Domingo wird den Europäischen Kulturpreis dieses Jahr noch nicht erhalten. »Placido Domingo und das Europäische Kulturforum haben gemeinsam entschieden, die Auszeichnung auf den 3. Oktober 2020 in Bonn zu verschieben«, teilte Annett Reeder vom Kulturforum der Nachrichtenagentur APA mit. Mehrere Frauen hatten Domingo Übergriffe vorgeworfen. Daraufhin sagten in den USA die Oper in San Francisco und das Philadelphia Orchestra geplante Konzerte mit Domingo ab. Der Sänger wies die Anschuldigungen als unzutreffend zurück. Den Europäischen Kulturpreis 2019 erhalten werden u. a. Schauspielerin Sophia Loren und der von Arnold Schwarzenegger mitinitiierte Klimagipfel R 20. (dpa/jW)