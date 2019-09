Erneut Migranten vor Tunesien vermisst

Tunis. Innerhalb von nur zwei Tagen ist vor der tunesischen Küste erneut ein Boot mit Migranten an Bord gesunken. Sechs Menschen seien bei dem Unglück vor der Küste der Ferieninsel Djerba gerettet worden, nach vier Personen werde weiter gesucht, teilte ein Sprecher der Künstenwache am Mittwoch mit. Bereits am Dienstag war vor der Küste der zentraltunesischen Stadt Sfax ein Boot mit Migranten untergegangen. Dabei seien sechs Personen gerettet worden, außerdem wurden von der Küstenwache zwei Ertrunkene geborgen. (dpa/jW)