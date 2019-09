Kabinett verlängert Bundeswehr-Einsatz

Berlin. Der Einsatz deutscher Soldaten im Bündnis gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) soll nach dem Willen der Bundesregierung um ein weiteres Jahr verlängert werden. Dagegen sollen die Stationierung deutscher »Tornado«-Aufklärer in Jordanien und der Einsatz von Tankflugzeugen für die Anti-IS-Koalition zum 31. März 2020 beendet werden. Das sieht das am Mittwoch vom Kabinett in Berlin beschlossene neue Mandat vor.

Die Ausbildungshilfe für Sicherheitskräfte im Irak soll bis zum 31. Oktober kommenden Jahres laufen. Das Mandat sieht eine Obergrenze von 700 eingesetzten Soldaten vor. (dpa/jW)