Tarifvertrag für Piloten von Ryanair in Deutschland

Frankfurt. Nach mehreren Streiks und langwierigen Verhandlungen erhalten die in Deutschland stationierten Piloten des Billigfliegers Ryanair erstmals einen Gehaltstarifvertrag. Das teilte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Mittwoch in Frankfurt mit. Vorgesehen seien höhere Fixgehälter und ab dem kommenden Jahr auch erhöhte Nettoeinkommen, weil dann die rund 450 Beschäftigten unter deutschem Recht Einkommenssteuer zahlen können. Bislang wurde die Steuer mit höheren Sätzen in Irland eingezogen, wo sich der Sitz des Unternehmens befindet. Um deutsches Recht anwenden zu können, überträgt Ryanair die in Deutschland stationierten Flugzeuge auf das Tochterunternehmen »Malta Air«. Das maltesische Steuerrecht erlaubt Einkommenssteuerzahlungen im EU-Ausland. VC hatte ursprünglich gefordert, einen eigenständigen Flugbetrieb in Deutschland zu gründen. (dpa/jW)