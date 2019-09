Frankreich: Mögliche Fehler bei AKW-Bauteilen

Paris. Der französische Energiegigant EDF untersucht mögliche Fehler bei bestimmten Bauteilen seiner Atomkraftwerke. EDF sei von der Tochtergesellschaft Framatome über Herstellungsprobleme informiert worden, teilte der staatlich kontrollierte Konzern am Dienstag in Paris mit. Medien des Landes berichteten, dass der Börsenkurs von EDF nach Veröffentlichung der Mitteilung um bis zu sieben Prozent zurückging. Laut EDF betreffen die potentiellen Fehler Dampfgeneratoren. Diese seien entweder bereits eingebaut oder neu und damit noch nicht in Betrieb. Wie viele AKW betroffen sind, blieb offen. Die französische Atomaufsicht hatte bereits am Montag erste Analysen erhalten. Frankreich betreibt nach früheren Angaben 58 Atomreaktoren. Mehr als 70 Prozent des Stroms werden dort in AKW produziert. (dpa/jW)