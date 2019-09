China: Preissenkungen in Industrie

Beijing. Der Handelsstreit und die schwächere Weltkonjunktur zwingen die chinesische Industrie zu den stärksten Preissenkungen seit drei Jahren. Die Erzeugerpreise schrumpften im August um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Dienstag in Beijing mitteilte. Die sinkende Nachfrage aus dem In- und Ausland bringe die Unternehmen dazu, die Preise zu senken, um neue Aufträge zu erhalten. Experten rechnen damit, dass der Druck auf den Exportweltmeister noch steigen wird, da die USA für den 1. Oktober und den 15. Dezember weitere Strafzölle angekündigt haben. (Reuters/jW)