»Ocean Viking« rettet 34 Menschen

Rom. Das Rettungsschiff »Ocean Viking« hat weitere Migranten auf dem Mittelmeer aufgenommen. In der Nacht seien 34 Menschen gerettet worden, teilten die Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée am Dienstag mit. Damit sind nun mehr als 80 Migranten auf dem Schiff – am Sonntag hatte die »Ocean Viking« 50 Menschen aufgenommen. Eine Erlaubnis für eine Hafeneinfahrt in Italien oder Malta gibt es bisher nicht. Für die von der »Alan Kurdi« Geretteten gibt es hingegen eine Lösung. Zwei EU-Staaten hätten sich zur Aufnahme der fünf Migranten bereit erklärt, teilte die maltesische Regierung am Dienstag mit. Um welche Staaten es sich handelt, blieb unklar. (dpa/jW)