Raketentest in Nordkorea

Seoul. Nordkorea hat offenbar erneut Raketen getestet. Pjöngjang habe zwei »nicht identifizierte Projektile« abgefeuert, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag unter Berufung auf den Generalstab in Seoul. Die Geschosse seien in der Provinz Süd-Pyongan nach Osten in Richtung Meer abgeschossen worden. In den vergangenen Wochen hatte Nordkorea mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert. Am Montag schlug die Regierung in Pjöngjang vor, die Atomverhandlungen mit den USA Ende September wieder aufzunehmen. (AFP/jW)