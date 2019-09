Hisbollah droht Israel mit Vergeltung

Beirut. Der Chef der libanesischen Hisbollah hat mit Vergeltungsschlägen gedroht, sollte Israel den Libanon angreifen oder dessen Hoheitsgebiet verletzen. »Wir werden mit den nötigen Mitteln antworten, um die Souveränität und Würde des Libanon zu schützen«, sagte Hassan Nasrallah am Dienstag in einer Videoansprache. In den vergangenen Wochen waren die Spannungen zwischen der Hisbollah und Israel gewachsen. Die Partei und Miliz warf der israelischen Armee einen Drohnenangriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut vor. In dieser Woche schoss die Hisbollah nach eigenen Angaben eine israelische Drohne ab. (dpa/jW)