Von der Leyen stellt EU-Kommissare vor

Brüssel. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen legt ihre zentralen politischen Projekte für die nächsten fünf Jahre in die Hände von drei »Exekutiv-Vizepräsidenten«. Der Sozialdemokrat Frans Timmermans soll für Klimaschutz zuständig sein, die Liberale Margrethe Vestager für Digitales und der Christdemokrat Valdis Dombrovskis für »Wirtschaft im Dienste der Menschen«. Das erklärte von der Leyen am Dienstag in Brüssel.

Insgesamt sollen der nächsten Kommission inklusive von der Leyen 27 Mitglieder angehören. Die EU-Kommission schlägt Gesetze für die Staatengemeinschaft vor und überwacht die Einhaltung von EU-Recht. Die neuen Kommissarinnen und Kommissare sollen ihre Arbeit am 1. November aufnehmen. Zuvor müssen sie allerdings noch von den zuständigen Ausschüssen des EU-Parlaments angehört werden. (dpa/jW)