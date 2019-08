Polizei in Hongkong will Randale vorbeugen

Hongkong. Hongkongs Polizei hat einen für Sonnabend geplanten Protest verboten. Ein entsprechender Antrag der Organisatoren des Bündnisses »Civil Human Rights Front« wurde abgelehnt, wie mehrere Medien am Donnerstag berichteten. Die Gruppe wollte am Sonnabend ursprünglich eine Kundgebung und einen Marsch zum Verbindungsbüro der chinesischen Regierung abhalten. Die Polizei begründete ihre Entscheidung demnach damit, dass neue Ausschreitungen befürchtet wurden. Unterdessen hat die Garnison der chinesischen Volksbefreiungsarmee in Hongkong laut Berichten staatlicher Medien in der Nacht zum Donnerstag ihre jährliche Truppenrotation abgeschlossen. Die Präsenz der Einheiten sei »eine deutliche Warnung« an die Randalierer, schrieb die staatliche Zeitung Global Times. (dpa/jW)