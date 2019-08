Niederlande testen »Staatsmarihuana«

Den Haag. In zehn niederländischen Städten soll ab 2021 ausschließlich Marihuana aus legalem Anbau verkauft werden. Die Teilnehmer an diesem staatlichen Experiment wurden am Donnerstag von der Regierung bekanntgegeben. In den insgesamt 79 sogenannten Coffeeshops der beteiligten Orte darf mit Beginn der Testphase vier Jahre lang ausschließlich »Staatsmarihuana« verkauft werden, wie niederländische Medien es nannten. (dpa/jW)