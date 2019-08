Conte will »neues Kapitel« in Italiens Politik

Rom. Italien soll mit einer Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten nach dem Willen des amtierenden Premiers Giuseppe Conte wieder eine wichtigere Rolle in Europa spielen. »Wir stehen am Beginn einer neuen europäischen Legislaturperiode, und wir müssen die bisher verlorene Zeit nachholen, damit Italien – ein Gründungsland Europas – die führende Rolle spielen kann, die es verdient«, sagte Conte am Donnerstag, nachdem ihn Staatschef Sergio Mattarella mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt hatte. Er kündigte ein »neues Kapitel« in Italiens Politik an: »Es ist eine sehr heikle Phase für das Land, und wir müssen so schnell wie möglich die politische Unsicherheit beenden, die diese Regierungskrise ausgelöst hat«, sagte der Premier. Priorität habe zum jetzigen Zeitpunkt, ein Haushaltsgesetz auf den Weg zu bringen. (dpa/jW)