»Keine Stimme den Faschos. Den rechten Foren den Raum nehmen!« Demonstration aus Anlass des Einzuges der AfD und des rechten »Neuen Forums für Wurzen« in den Wurzener Stadtrat. Heute, 27.8., 16.30 Uhr, Am Bahnhof 3, Wurzen. Aufrufer: »Ladenschluss – Aktionsbündnis gegen Neonazis«, »Rassismus tötet!« (Leipzig), Bündnis »Irgendwo in Deutschland«

»Der Amazonas brennt – Bolsonaro lenkt!« Ein Bündnis vorwiegend lateinamerikanischer Initiativen ruft zur Protestkundgebung auf! Heute, 27.8., 17 Uhr, vor der brasilianischen Botschaft, Pestalozzigasse 4/2, Wien. Info: antiimperialista.org

»Kubas Internationalismus – Angola 1975–1991«. Buchvorstellung mit Autor Wolfgang Mix. Heute, 27.8., 19 Uhr, Rosa-Luxemburg-Saal im Karl-Liebknecht-Haus, Weydingerstr. 14–16, Berlin. Veranstalter: Verlag Wiljo Heinen, Der kleine Buchladen, Cuba Sí, FG BRD-Kuba e. V.

»Antikriegstag im Markgräflerland – Frieden braucht Mut!« Der Friedensrat Markgräflerland ruft auf zur Teilnahme an der Mahnwache vor der Kaserne der Deutsch-Französischen Brigade! Mittwoch, 28.8., 16 Uhr, Robert-Schuman-Kaserne, Kinzigstr. 2, Müllheim. Info: friedensrat.org

»Lenin und die Dritte Internationale – Die Notwendigkeit der Gründung der KI vor 100 Jahren.« Vortragsveranstaltung mit Siegfried Kretzschmar. Mittwoch, 28.8., 18 Uhr, Villa Davignon, Friedrich-Ebert-Str. 77, Leipzig. Veranstalter: Rotfuchs (Leipzig), Marxistisches Forum