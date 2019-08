Wilsons Stern

Der 1984 gestorbene schwarze US-Sänger Jackie Wilson, der durch Hits wie »Whis­pers«, »Lonely Teardrops« und »Higher and Higher« berühmt wurde, soll postum auf Hollywoods »Walk of Fame« geehrt werden. Am 4. September werde die 2.672. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig von seiner Witwe enthüllt, wie die Verleiher der Auszeichnungen am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten. Wilson, 1934 in Detroit geboren, startete seine Karriere mit Gospel-Musik. In den 50er und 60er Jahren wurde er durch Soul und als Rhythm-and-Blues-Sänger berühmt. Bei einem Auftritt im Jahr 1975 erlitt er einen Herzinfarkt, der zu einem schweren Sturz führte. Bis zu seinem Tod im Jahr 1984 lag er im Koma. (dpa/jW)