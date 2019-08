ZDF/Gado Rassistischer Angriff in den USA der 50er Jahre: »ZDF-History«

Österreich hat die Wahl

Eine »b’soffene G’schicht« und ihre Folgen

Am 29. September wird in Österreich neu gewählt. Nachdem das entlarvende »Ibiza-Video« öffentlich wurde, ist die Koalition von Reichen und Völkischen auseinandergeflogen, wie solche Koalitionen eben immer auseinanderfliegen. Die Rapperin Nina Sonnenberg alias Fiva begibt sich auf eine Forschungsreise durch Österreich: Gibt es einen Stimmungswechsel? Was treibt die Wähler um? Und wieso hört man so wenig von den Kulturschaffenden? Um das herauszufinden, besucht Nina Sonnenberg den Regisseur und Schriftsteller David Schalko, den ORF-Journalisten Armin Wolf, das Geschwister-Rap-Duo Esrap, den Fraktionsvorsitzenden der ÖVP im Landtag von Niederösterreich, Klaus Schneeberger, die Filmemacherin Marie Kreutzer, die Künstlerin Deborah Sengl und viele mehr. Eine Ochsentour. A 2019.

3sat, Sa., 19.20 Uhr

Ich bin der Boss – Skandal beim FBI

Im Original deutlich ernsthafter: »The Private Files of J. Edgar Hoover«. J. Edgar Hoover, der seine Karriere als Protokollant im Justizministerium begann, ist 29 Jahre alt, als er 1924 zum Direktor des Bureau of Investigation aufsteigt, aus dem 1935 das Federal Bureau of Investigation (FBI) hervorgeht. Damit ist er bereits in jungen Jahren Chef einer Behörde, die über die Grenzen aller US-Bundesstaaten hinweg ermitteln und somit eine ungeheure Macht ausüben kann. Der Film bietet eine überaus dunkle Vision von Politik und kam deswegen nicht an. Genau deswegen sollten wir ihn uns ansehen. USA 1977.

WDR, Sa., 23.15 Uhr

Unter unserem Himmel

Das Karpfhamer Fest

Diese Party ist eines der ältesten und größten Volksfeste Bayerns, allerdings nicht so kaputt wie das Münchner Oktoberfest oder so grundversoffen wie das Straubinger Gäubodenfest. Und es hat ein paar Besonderheiten, die es einmalig machen. Zum Beispiel der Rottaler Zehnerzug: Das Gespann besteht aus zehn Rottaler Pferden, einer Rasse, die noch immer auf der Roten Liste als extrem gefährdete Nutztierart steht.

BR, So., 19.15 Uhr

ZDF-History

Rassismus – Die Geschichte eines Wahns

Der Titel sagt es; aber der Wahn erfüllt auch Zwecke – die der Oberen und die der Völkischen. Siehe auch die TV-Ankündigung zur Neuwahl in Österreich.

ZDF, So., 23.40 Uhr