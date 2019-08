Continental will neun Werke schließen

Hamburg. Beim kriselnden Zulieferer Continental wird offenbar die Schließung mehrerer Werke debattiert. Im Zuge der angekündigten Sanierung würden auch Standorte untersucht, bestätigte ein Sprecher am Freitag, ohne Details zu nennen. »Dass wir alle Geschäftsbereiche überprüfen, steht außer Frage.« Auch die Rubber-Gruppe mit dem Reifengeschäft sei betroffen. Die Hannoversche Allgemeine berichtete, der Dax-Konzern wolle neun seiner weltweit 32 Werke in der Antriebssparte dichtmachen. Auch Standorte in Deutschland kämen für einen Stellenabbau in Frage. Insgesamt seien bis zu 4.000 Arbeitsplätze in Gefahr. (Reuters/jW)