Lübcke-Mord: Suche nach Waffenversteck

Düsseldorf. Die Suche nach Waffenverstecken im Osten Nordrhein-Westfalens, die laut einem Medienbericht mit dem Mordfall Lübcke zusammenhing, ist ergebnislos verlaufen. Dies teilte das Landeskriminalamt am Freitag in Düsseldorf auf Anfrage mit. Nach Informationen des Westfalen-Blatts stand die Aktion im Kreis Höxter im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Ermordung des CDU-Politikers. Ein Augenzeuge sagte der Zeitung, dass bei der Suche unter anderem Spürhunde eingesetzt wurden. Das LKA hatte den Einsatz bestätigt, über die Hintergründe jedoch keine Angaben gemacht. Die Maßnahmen seien am Donnerstag nachmittag beendet worden, sagte LKA-Sprecher Frank Scheulen am Freitag. (dpa/jW)