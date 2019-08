Behörden verschleppen Rückholung in BRD

Berlin. Erst acht Tage nach einem Eilbeschluss zur Rückholung eines Afghanen aus Griechenland hat die Bundespolizei Kontakt mit dortigen Stellen aufgenommen. Dies teilte das Bundesinnenministerium der dpa am Freitag auf Anfrage mit. Das Verwaltungsgericht München hatte die Bundespolizei am 8. August verpflichtet, »umgehend darauf hinzuwirken«, den Asylsuchenden wieder in die BRD zurückzubringen. Die griechischen Behörden seien am 16. August kontaktiert worden, sagte ein Ministeriumssprecher. Die »grobe Missachtung der unabhängigen Justiz« grenze »an Freiheitsberaubung«, erklärte die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Ulla Jelpke. (dpa/jW)