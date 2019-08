US-Notenbank warnt vor Handelskonflikt

Jackson Hole. Die US-Notenbank Federal Reserve will nach den Worten ihres Chefs Jerome Powell das weitere Wachstum der Wirtschaft mit »angemessenen« Maßnahmen stützen. Powell machte am Freitag jedoch keine konkreten Angaben zu möglichen weiteren Leitzinssenkungen. Die Zentralbank werde »angemessen handeln, um den Aufschwung zu stützen«, sagte der Fed-Chef in einer Rede vor Notenbankern und Ökonomen in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming. Powell betonte, das Wachstum der US-Wirtschaft sei weiter robust, es gäbe jedoch eine Verlangsamung und negative Einflüsse der globalen Wirtschaftslage. »Die Unsicherheit der Handelspolitik scheint in der globalen Abschwächung und den schwachen Produktions- und Kapitalausgaben in den USA eine Rolle zu spielen«, sagte Powell. (dpa/jW)