Kabul. In Afghanistan sind zwei US-Soldaten getötet worden. Das teilte die NATO-Mission in Kabul, »Resolute Support«, am späten Mittwoch abend mit. Genauere Angaben zum Ort oder den Umständen der Todesfälle wurden zunächst nicht gemacht. Damit sind in diesem Jahr am Hindukusch bereits 14 Angehörige der US-Armee ums Leben gekommen. (dpa/jW)